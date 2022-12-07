Парламент Швейцарии изберет президента страны на 2023 год

Парламент Швейцарии изберет сегодня на совместном заседании двух палат президента страны на 2023 год из числа семи членов правительства - Федерального совета.

Парламент Швейцарии изберет сегодня на совместном заседании двух палат президента страны на 2023 год из числа семи членов правительства - Федерального совета.

Как передает Report, поскольку исход этих выборов предопределен консенсусом четырех крупнейших партий, входящих в правительство, заранее известно, что в должности президента в течение ближайших 12 месяцев будет работать нынешний глава МВД, представитель Социал-демократической партии Швейцарии (СДПШ) Ален Берсе. Президентские обязанности он будет выполнять одновременно с министерскими полномочиями.

Берсе родился 9 апреля 1972 года в кантоне Фрибур на западе Швейцарии. Он имеет степень доктора экономики и магистра политологии. В правительстве работает с 2012 года, возглавляя министерство (федеральный департамент) внутренних дел, в ведение которого входят, в частности, социальное обеспечение, здравоохранение и культура. В течение 2018 года Берсе уже работал на посту президента, и новое избрание на этот пост станет вторым в его политической биографии.

Выборы президента, несмотря на предопределенность результата, отнюдь не расцениваются в Швейцарии как формальность. Соотношение голосов "за" и "против" в ходе тайного голосования покажет, насколько весома поддержка Берсе среди законодателей. Поддержку в 180 голосов и более (всего в двух палатах парламента насчитывается 246 депутатов) в Швейцарии принято считать хорошим результатом.

Президентские функции члены Федерального совета выполняют в течение календарного года поочередно, на основе ротации. Президентом на 12 месяцев обычно становится министр, который до этого в течение года являлся вице-президентом. Берсе, занимающий пост вице-президента в этом году, с 1 января 2023 года сменит в президентской должности своего коллегу по правительству, министра иностранных дел Иньяцио Кассиса.

Эта перемена никак не скажется на внешней и внутренней политике Швейцарии, поскольку все важнейшие вопросы члены Федерального совета решают коллегиально. Президент в этой стране не является ни главой государства, ни главой правительства. Функции коллективного главы государства выполняет Федеральный совет. Будучи "первым среди равных", президент председательствует на заседаниях правительства, принимает посещающих с визитами Швейцарию глав иностранных государств, курирует отношения с кантонами. Однако формальной эту должность назвать нельзя: при равенстве голосов на заседании правительства мнение президента становится решающим.

Депутатам парламента предстоит избрать в среду также вице-президента Швейцарии на 2023 год. Ожидается, что эту должность займет Виола Амхерд, возглавляющая министерство обороны, защиты населения и спорта.