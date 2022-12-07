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Парламент Швейцарии изберет президента страны на 2023 год

Парламент Швейцарии изберет президента страны на 2023 год Парламент Швейцарии изберет сегодня на совместном заседании двух палат президента страны на 2023 год из числа семи членов правительства - Федерального совета.
Другие страны
7 декабря 2022 г. 07:26
Парламент Швейцарии изберет президента страны на 2023 год

Парламент Швейцарии изберет сегодня на совместном заседании двух палат президента страны на 2023 год из числа семи членов правительства - Федерального совета.

Как передает Report, поскольку исход этих выборов предопределен консенсусом четырех крупнейших партий, входящих в правительство, заранее известно, что в должности президента в течение ближайших 12 месяцев будет работать нынешний глава МВД, представитель Социал-демократической партии Швейцарии (СДПШ) Ален Берсе. Президентские обязанности он будет выполнять одновременно с министерскими полномочиями.

Берсе родился 9 апреля 1972 года в кантоне Фрибур на западе Швейцарии. Он имеет степень доктора экономики и магистра политологии. В правительстве работает с 2012 года, возглавляя министерство (федеральный департамент) внутренних дел, в ведение которого входят, в частности, социальное обеспечение, здравоохранение и культура. В течение 2018 года Берсе уже работал на посту президента, и новое избрание на этот пост станет вторым в его политической биографии.

Выборы президента, несмотря на предопределенность результата, отнюдь не расцениваются в Швейцарии как формальность. Соотношение голосов "за" и "против" в ходе тайного голосования покажет, насколько весома поддержка Берсе среди законодателей. Поддержку в 180 голосов и более (всего в двух палатах парламента насчитывается 246 депутатов) в Швейцарии принято считать хорошим результатом.

Президентские функции члены Федерального совета выполняют в течение календарного года поочередно, на основе ротации. Президентом на 12 месяцев обычно становится министр, который до этого в течение года являлся вице-президентом. Берсе, занимающий пост вице-президента в этом году, с 1 января 2023 года сменит в президентской должности своего коллегу по правительству, министра иностранных дел Иньяцио Кассиса.

Эта перемена никак не скажется на внешней и внутренней политике Швейцарии, поскольку все важнейшие вопросы члены Федерального совета решают коллегиально. Президент в этой стране не является ни главой государства, ни главой правительства. Функции коллективного главы государства выполняет Федеральный совет. Будучи "первым среди равных", президент председательствует на заседаниях правительства, принимает посещающих с визитами Швейцарию глав иностранных государств, курирует отношения с кантонами. Однако формальной эту должность назвать нельзя: при равенстве голосов на заседании правительства мнение президента становится решающим.

Депутатам парламента предстоит избрать в среду также вице-президента Швейцарии на 2023 год. Ожидается, что эту должность займет Виола Амхерд, возглавляющая министерство обороны, защиты населения и спорта.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün İsveçrə parlamenti 2023-cü il üçün prezident seçəcək

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