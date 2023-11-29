Парламент Швеции проголосовал за развитие атомной энергетики в стране

Парламент Швеции поддержал правительственный законопроект об атомной энергетике в стране.

Парламент Швеции поддержал правительственный законопроект об атомной энергетике в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает законодательный орган в пресс-релизе.

Предложенные изменения означают, что допускается строительство новых АЭС, при этом одновременно разрешено эксплуатировать более 10 реакторов.

"Парламент разделяет мнение правительства о том, что ядерная энергетика, не использующая ископаемое топливо, должна продолжать играть центральную роль в энергетическом балансе Швеции. Основной причиной этого является ожидаемый рост спроса на электроэнергию в сочетании с необходимостью постепенного отказа от ископаемого топлива, не в последнюю очередь по климатическим причинам. Ядерная энергетика также способствует стабильному и предсказуемому функционированию шведской энергосистемы", - говорится в сообщении.

В Швеции в настоящее время на трех АЭС (в Форсмарке, Рингхалсе и Оскарсхамне) эксплуатируются шесть реакторов. Изменения в закон вступят в силу 1 января 2024 года.