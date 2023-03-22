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Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО

Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО Парламент Швеции в среду поддержал членство страны в НАТО. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.
Другие страны
22 марта 2023 г. 23:33
Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО

Парламент Швеции поддержал членство страны в НАТО.

Как передает Report, трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

За вступление в альянс проголосовали 269 депутатов, против - 37. Выступившими против присоединения страны к военному блоку стали члены Левой партии и Партии охраны окружающей среды.

"Наша партия хочет, чтобы Швеция была сильным голосом внешней политики для поддержания демократии и мира в соответствии с международным правом. Наша способность сделать это изменится и будет ограничена членством. Мы обеспокоены тем, что важная работа Швеции по разоружению ядерного оружия станет более сложной", - отметил в своем выступлении в предшествовавших голосованию дебатах представитель "зеленых" Якоб Рисберг.

По мнению депутата "левых" Хокана Свеннелинга, членство в НАТО ослабит королевство. "Наша свобода от военных союзов сослужила нам хорошую службу и была силой Швеции, а не слабостью. Это давало нам в политике безопасности поле для действий по содействию миру и разоружению. После сегодняшнего решения Швеция станет другой страной", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке İsveç parlamenti NATO üzvlüyünə səs verib

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