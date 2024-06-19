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Парламент Швеции одобрил соглашение о военном сотрудничестве с США

Парламент Швеции одобрил соглашение о военном сотрудничестве с США Парламент Швеции одобрил соглашение о военном сотрудничестве с США (Defence Cooperation Agreement, DCA), которое откроет американской стороне доступ к шведским военным базам.
Другие страны
19 июня 2024 г. 03:32
Парламент Швеции одобрил соглашение о военном сотрудничестве с США

Парламент Швеции одобрил соглашение о военном сотрудничестве с США (Defence Cooperation Agreement, DCA), которое откроет американской стороне доступ к шведским военным базам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал The local.

По его данным, после почти пятичасовых дебатов 266 депутатов проголосовали за документ, 37 высказались против, оставшиеся 46 законодателей отсутствовали на заседании. Уточняется, что соглашение, которое было подписано Стокгольмом и Вашингтоном в декабре прошлого года, предполагает предоставление США доступа к 17 военным базам и полигонам в Швеции, а также позволяет американской стороне хранить там военную технику, оружие и боеприпасы.

Чтобы договор вступил в силу, шведский парламент должен также принять решение о законодательных изменениях, необходимых для того, чтобы американские войска могли действовать в Швеции. Военнослужащие США будут подчиняться американским законам, когда будут находиться на шведской земле.

В договоре DCA Норвегии и США сделана оговорка, что Норвегия не приемлет складирования или учений с применением ядерного оружия. По сведениям шведской газеты Dagens Nyheter, подобной оговорки в шведско-американском соглашении нет, но Швеция может отказаться от хранения определенных оборонных материалов, если сочтет это необходимым.

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