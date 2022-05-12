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Парламент Шри-Ланки обсудит вотум недоверия президенту 17 мая

Парламент Шри-Ланки обсудит вотум недоверия президенту 17 мая Парламент Шри-Ланки рассмотрит вопрос о вотуме недоверия президенту Готабае Раджапаксе во время заседания палаты 17 мая.
Другие страны
12 мая 2022 г. 14:28
Парламент Шри-Ланки обсудит вотум недоверия президенту 17 мая

Парламент Шри-Ланки рассмотрит вопрос о вотуме недоверия президенту Готабае Раджапаксе во время заседания палаты 17 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Daily Mirror.

Канцелярия спикера парламента отмечает, что решение обсудить вотум недоверия главе государства было принято на встрече лидеров политических партий страны, которая прошла в Коломбо. Спикер парламента Махинда Япа Абеивардена ранее сообщил, что новая сессия палаты начнется, как и планировалось, 17 мая.

Шри-Ланка переживает самый острый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к социально-политической напряженности. В начале недели на фоне массовых протестов населения в отставку ушел премьер-министр, старший брат президента Махинда Раджапакса.

Акции протеста против ухудшения условий жизни населения начались в начале апреля. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов. Власти были вынуждены ввести строгую экономию ресурсов и сократить импорт. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует долг Шри-Ланки, который достиг 51 млрд долларов.

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