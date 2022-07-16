Парламент Шри-Ланки начал срочное заседание в связи с отставкой президента

Парламент Шри-Ланки в субботу начал срочное заседание в 10:00 по местному времени с официального объявления об отставке президента Готабаи Раджапакты.

Парламент Шри-Ланки в субботу начал срочное заседание в 10:00 по местному времени с официального объявления об отставке президента Готабаи Раджапакты.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба парламента на своей странице в Twitter.

"Генеральный секретарь парламента объявил, что президент Готабая Раджапакса подал в отставку с поста президента с 14 июля 2022 года в соответствии со статьей 38(1)(b) Конституции", - говорится в сообщении.

В ходе заседания парламента должно быть объявлено о дате и времени приема кандидатур на пост нового президента. Планируется, что новый глава государства будет избран парламентским голосованием в среду 20 июля, а кандидатуры, как ожидается, будут приняты 19 июля.

Заседание проходит в условиях повышенных мер безопасности. Полиция перекрыла улицы, ведущие в парламентский комплекс.