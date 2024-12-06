Парламент Северной Кореи в январе обсудит поправки в Конституцию

В Северной Корее в январе будет проведена ключевая сессия парламента для обсуждения ряда вопросов.

В Северной Корее в январе будет проведена ключевая сессия парламента для обсуждения ряда вопросов.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"XII сессия Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики четырнадцатого созыва соберется 22 января 2025 года в Пхеньяне", - говорится в сообщении.

По данным ЦТАК, на предстоящей сессии также будет рассмотрен вопрос внесения поправок в Конституцию, а также исполнение госбюджета за 2024 год и утвержден на 2025 год.