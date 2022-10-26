Парламент Сербии утвердил новое правительство республики во главе с Аной Брнабич

Депутаты Народной скупщины (250-местного парламента) Сербии после двух дней обсуждения большинством голосов утвердили новый состав правительства республики.

Депутаты Народной скупщины (250-местного парламента) Сербии после двух дней обсуждения большинством голосов утвердили новый состав правительства республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спикер парламента Владимир Орлич.

"Из 225 депутатов, приступивших к голосованию, за предложение проголосовало 157 народных депутатов, против 68, воздержавшихся не было, отсутствовали 25 депутатов. За проголосовало 157 депутатов, что составляет большинство, парламент утвердил правительство, поздравляю", - заявил спикер.

После этого новые члены кабинета министров принесли присягу. Возглавила правительство Сербии действующий премьер-министр Ана Брнабич. В состав кабинета вошли также три вице-премьера: первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич, вице-премьер и министр обороны Милош Вучевич, вице-премьер и министр финансов Синиша Мали.