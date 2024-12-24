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Парламент Румынии утвердил состав и программу нового правительства

Парламент Румынии утвердил состав и программу нового правительства Парламент Румынии одобрил состав и программу нового правительства страны во главе с социал-демократом Марчелом Чолаку.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 00:17
Парламент Румынии утвердил состав и программу нового правительства

Парламент Румынии одобрил состав и программу нового правительства страны во главе с социал-демократом Марчелом Чолаку.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agerpres.

Согласно информации, за утверждение нового кабинета проголосовали 240 парламентариев, против - 143 при минимально необходимых 233.

Отмечается, что кабинет образован так называемой проевропейской коалицией парламентского большинства в составе Социал-демократической партии (СДП), Национал-либеральной партии (НЛП), Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) и парламентской фракции национальных меньшинств.

"Главная цель этого кабинета - быстрая организация президентских выборов, в полной безопасности и гласности. Румыны должны выбрать президента в нормальной обстановке, а не в гибридной реальности, построенной за пределами страны врагами Румынии", - заявил Чолаку в ходе выступления в парламенте.

Назначенный премьер сказал, что его кабинет будет "правительством реформ и инвестиций", пообещал сократить государственные расходы, поддержать предпринимателей и увеличить капиталовложения в социальную сферу.

По данным агентства, в коалиционном кабинете будет 16 министерств против нынешних 18, СДП получит 8 министерств, НЛП - 6, ДСВР - 2. Так, сохранили свои посты социал-демократы - министр обороны Анджел Тылвэр и министр транспорта Сорин Гриндяну, должность министра юстиции получил депутат Раду Маринеску. Остались на посту либералы глава МВД Кэтэлин Предою и министр энергетики Себастьян Бурдужа.

Министром финансов стал Барна Танцош от ДСВР, главой МИД утвержден 69-летний публицист и политолог Эмиль Хурезяну.

Позднее утвержденные в должности министры принесут присягу президенту Румынии.

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