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    Парламент Румынии проголосовал против вотума недоверия правительству

    Депутаты парламента Румынии проголосовали против вынесения вотума недоверия правительству Сорина Гриндяну

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Депутаты парламента Румынии проголосовали против вынесения вотума недоверия правительству Сорина Гриндяну.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом результате сообщили основные румынские телеканалы, транслировавшие дебаты и процесс голосования в прямом эфире.

    За выражение недоверия левоцентристскому кабинету, образованному Социал-демократической партией и Альянсом либералов и демократов, высказался 161 парламентарий. Для того чтобы правительство ушло в отставку требовалось минимум 233 голоса.

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