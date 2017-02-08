Парламент Румынии проголосовал против вотума недоверия правительству

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Депутаты парламента Румынии проголосовали против вынесения вотума недоверия правительству Сорина Гриндяну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом результате сообщили основные румынские телеканалы, транслировавшие дебаты и процесс голосования в прямом эфире.

За выражение недоверия левоцентристскому кабинету, образованному Социал-демократической партией и Альянсом либералов и демократов, высказался 161 парламентарий. Для того чтобы правительство ушло в отставку требовалось минимум 233 голоса.