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Парламент Румынии принял проект бюджета на 2025 год

Парламент Румынии принял проект бюджета на 2025 год Парламент Румынии в среду одобрил большинством голосов проект государственного бюджета на 2025 год.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 04:19
Парламент Румынии принял проект бюджета на 2025 год

Парламент Румынии в среду одобрил большинством голосов проект государственного бюджета на 2025 год.

Как передает Report со ссылкой на агентство Agerpres, за документ проголосовали 254 законодателя, против - 192.

Заложенные в бюджет цифры основаны на прогнозе роста румынской экономики на 2,5% в этом году, бюджетного дефицита на уровне 7% ВВП и среднегодовой инфляции 4,4%.

Министр финансов Танцош Барна заявил, что принятый бюджет "создает условия для развития Румынии путем рекордного уровня инвестиций, обеспечения выплат зарплат и пенсий, восстановления равновесия в финансах". Представители голосовавшей против оппозиции утверждают, что сверстанный правительством проект нереалистичен.

В ходе обсуждения были приняты около 60 поправок. В частности, парламентарии отклонили предложение выделить 700 тыс. леев (€140 тыс.) на приобретение лекарств бывшим судьям и сотрудникам аппарата Конституционного суда.

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