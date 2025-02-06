Парламент Румынии принял проект бюджета на 2025 год

Парламент Румынии в среду одобрил большинством голосов проект государственного бюджета на 2025 год.

Парламент Румынии в среду одобрил большинством голосов проект государственного бюджета на 2025 год.

Как передает Report со ссылкой на агентство Agerpres , за документ проголосовали 254 законодателя, против - 192.

Заложенные в бюджет цифры основаны на прогнозе роста румынской экономики на 2,5% в этом году, бюджетного дефицита на уровне 7% ВВП и среднегодовой инфляции 4,4%.

Министр финансов Танцош Барна заявил, что принятый бюджет "создает условия для развития Румынии путем рекордного уровня инвестиций, обеспечения выплат зарплат и пенсий, восстановления равновесия в финансах". Представители голосовавшей против оппозиции утверждают, что сверстанный правительством проект нереалистичен.

В ходе обсуждения были приняты около 60 поправок. В частности, парламентарии отклонили предложение выделить 700 тыс. леев (€140 тыс.) на приобретение лекарств бывшим судьям и сотрудникам аппарата Конституционного суда.