Парламент Румынии одобрил участие в группе противоминной защиты в Черном море

Парламент Румынии по запросу президента Клауса Йоханниса одобрил большинством голосов участие румынских военных в создании морской группы противоминной защиты в Черном море.

Парламент Румынии по запросу президента Клауса Йоханниса одобрил большинством голосов участие румынских военных в создании морской группы противоминной защиты в Черном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agerpress.

Начиная с этого года Румыния предоставит для участия в оперативной группе противоминной защиты (MCM Black Sea) штабной состав до шести военнослужащих, а также военный корабль с противоминными возможностями и командой саперов на борту, с экипажем максимум 85 солдат.

На этом же заседании депутаты и сенаторы одобрили участие румынской армии в операциях Eunavfor Aspides и Prosperity Guardian. Начиная с этого года в операции Eunavfor Aspides, направленной на обеспечение безопасности судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе, Ормузском проливе, международных водах Красного моря, Аравийского моря и Персидского залива будут участвовать до пяти военнослужащих, а в операции Prosperity Guardian под командованием США в зоне ответственности в Красном море, Аденском заливе и на территории штата Бахрейн - до трех военнослужащих.