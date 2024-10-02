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Парламент Румынии одобрил открытие центра подготовки украинских морпехов

Парламент Румынии одобрил открытие центра подготовки украинских морпехов Парламент Румынии одобрил запрос президента страны Клауса Йоханниса об открытии центра подготовки для украинских морпехов.
Другие страны
2 октября 2024 г. 10:43
Парламент Румынии одобрил открытие центра подготовки украинских морпехов

Парламент Румынии одобрил запрос президента страны Клауса Йоханниса об открытии центра подготовки для украинских морпехов.

Как передает Report, об этом пишет Agerpres.

"Учебный центр позволит позиционировать Румынию как регионального лидера в подготовке морских операций, а также содействует повышению сплоченности, укреплению евроатлантического сдерживания и обороны", - отметил Йоханнис.

Предполагается, что центр будет функционировать в течение двух лет, а его финансирование на начальном этапе обеспечит Великобритания.

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