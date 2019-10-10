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Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны

Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны
​Парламент Румынии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Виорики Данчилэ

Парламент Румынии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Виорики Данчилэ.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", решение парламента зачитал депутат Кэтэлин Некифор.

"За принятие вотума проголосовали 238 депутатов", - сказал К.Некифор во время заседания парламента, которое транслировалось онлайн на сайте законодательного органа.

В заседании приняли участие 298 депутатов из 465. Согласно местному законодательству, вотум доверия должны были поддержать минимум 233 парламентария, голосование проходило тайно.

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