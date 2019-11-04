Парламент Румынии одобрил состав нового правительства

Парламент Румынии большинством голосов одобрил в понедельник состав нового правительства страны во главе с Лудовиком Орбаном (Национал-либеральная партия - НЛП) и его программу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, совместное заседание обеих палат законодательного органа транслировалось основными местными телеканалами в прямом эфире.

За новый кабинет высказались 240 депутатов и сенаторов при необходимых 233.

Правительство Орбана состоит в основном из членов НЛП. Оно не опирается на парламентское большинство. Получить вотум доверия либералам удалось благодаря поддержке небольших парламентских партий, с которыми они заключили для этого взаимовыгодные политические соглашения.