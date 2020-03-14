​Парламент Румынии одобрил состав и программу нового кабмина

Парламент Румынии большинством голосов одобрил в субботу состав нового правительства страны во главе с Лудовиком Орбаном (Национал-либеральная партия - НЛП) и его программу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agerpres.

За новый кабинет высказались 286 депутатов и сенаторов, против - 23.

Голосование проходило не по стандартной процедуре из-за эпидемии коронавируса. Назначенный премьер-министр Лудовик Орбан находится в изоляции, он распространил текст своего выступления онлайн. Также не появились в парламенте и кандидаты в министры, парламентарии кратко заслушали их в режиме видеосвязи.

Поскольку не было и прений, лидеры некоторых партий разместили свои выступления в социальных сетях.

Журналистам доступ в Дворец парламента был запрещен.