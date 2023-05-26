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Парламент Перу проголосовал за объявление персоной нон грата президента Мексики

Парламент Перу проголосовал за объявление персоной нон грата президента Мексики Конгресс (парламента) Перу проголосовал за объявление персоной нон грата президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора из-за его критических высказываний в отношении властей южноамериканской республики.
Другие страны
26 мая 2023 г. 00:28
Парламент Перу проголосовал за объявление персоной нон грата президента Мексики

Конгресс (парламента) Перу проголосовал за объявление персоной нон грата президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора из-за его критических высказываний в отношении властей южноамериканской республики.

Как передает Report, об этом говорится на странице законодательного органа в Twitter.

"65 голосами за пленум Конгресса принял резолюцию под номером 6513 об объявлении президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора персоной нон грата ", - отмечается в сообщении.

В тексте принятого документа говорится, что перуанские законодатели считают заявления мексиканского лидера "нарушением принципа невмешательства" во внутренние дела другой страны. В феврале этого года Конгресс уже объявил персоной нон грата президента Колумбии Густаво Петро.

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