Парламент Перу проголосовал за объявление персоной нон грата президента Мексики

Конгресс (парламента) Перу проголосовал за объявление персоной нон грата президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора из-за его критических высказываний в отношении властей южноамериканской республики.

Конгресс (парламента) Перу проголосовал за объявление персоной нон грата президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора из-за его критических высказываний в отношении властей южноамериканской республики.

Как передает Report, об этом говорится на странице законодательного органа в Twitter.

"65 голосами за пленум Конгресса принял резолюцию под номером 6513 об объявлении президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора персоной нон грата ", - отмечается в сообщении.

В тексте принятого документа говорится, что перуанские законодатели считают заявления мексиканского лидера "нарушением принципа невмешательства" во внутренние дела другой страны. В феврале этого года Конгресс уже объявил персоной нон грата президента Колумбии Густаво Петро.