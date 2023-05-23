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Парламент Перу объявил президента Мексики персоной нон грата

Парламент Перу объявил президента Мексики персоной нон грата Комиссия по международным делам Конгресса (парламента) Перу проголосовала за объявление персоной нон грата президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора из-за его критических высказываний в отношении властей южноамериканской республики.
Другие страны
23 мая 2023 г. 08:55
Парламент Перу объявил президента Мексики персоной нон грата

Комиссия по международным делам Конгресса (парламента) Перу проголосовала за объявление персоной нон грата президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора из-за его критических высказываний в отношении властей южноамериканской республики.

Как передает Report, об этом говорится на странице парламента в Twitter

"Одиннадцатью голосами "за" комиссия по международным делам одобрила резолюцию, осуждающую заявления президента Мексики Андреса Лопеса Обрадора и объявляющую его персоной нон грата", - подчеркивается в публикации.

Теперь инициативу должен рассмотреть пленум Конгресса. В феврале этого года парламент Перу уже объявил персоной нон грата президента Колумбии Густаво Петро.

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Версия на азербайджанском языке Peru parlamenti Meksika prezidentini “persona non qrata” elan edib

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