Парламент Перу объявил президента Мексики персоной нон грата

Комиссия по международным делам Конгресса (парламента) Перу проголосовала за объявление персоной нон грата президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора из-за его критических высказываний в отношении властей южноамериканской республики.

Комиссия по международным делам Конгресса (парламента) Перу проголосовала за объявление персоной нон грата президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора из-за его критических высказываний в отношении властей южноамериканской республики.

Как передает Report , об этом говорится на странице парламента в Twitter

"Одиннадцатью голосами "за" комиссия по международным делам одобрила резолюцию, осуждающую заявления президента Мексики Андреса Лопеса Обрадора и объявляющую его персоной нон грата", - подчеркивается в публикации.

Теперь инициативу должен рассмотреть пленум Конгресса. В феврале этого года парламент Перу уже объявил персоной нон грата президента Колумбии Густаво Петро.