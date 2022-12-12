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Парламент Перу лишил иммунитета отстраненного от должности президента

Парламент Перу лишил иммунитета отстраненного от должности президента Конгресс Перу (однопалатный парламент республики) в ночь на понедельник лишил отстраненного с поста президента страны Педро Кастильо иммунитета от уголовного преследования.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 21:01
Парламент Перу лишил иммунитета отстраненного от должности президента

Конгресс Перу (однопалатный парламент республики) в ночь на понедельник лишил отстраненного с поста президента страны Педро Кастильо иммунитета от уголовного преследования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

"67-ю голосами "за" пленум Конгресса одобрил предложение о лишении гражданина Педро Кастильо привилегии в связи с совершением им преступлений, и разрешил завести в отношении него уголовное дело", - говорится в Twitter парламента.

Кастильо 7 декабря объявил о роспуске Конгресса (однопалатного парламента) и введении комендантского часа. Он также заявил о необходимости провести новые выборы в национальное законодательное собрание, членов которого предложил наделить правами для разработки новой конституции. Кастильо выступил с обращением перед началом заседания Конгресса, на котором рассматривался его импичмент из-за обвинений в коррупции.

Законодатели не стали отменять голосование и одобрили отставку главы государства. Военные и полиция высказались в поддержку Конгресса. После отстранения экс-президент был задержан, ему предъявлено обвинение в организации мятежа. Присягу в качестве главы государства приняла первый вице-президент Дина Болуарте.

После этого в некоторых регионах страны начались протесты сторонников Кастильо. В результате столкновения с полицией погибли два подростка, десятки человек пострадали. Под давлением общественности Болуарте объяла о готовности провести досрочные выборы в апреле 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Peru parlamenti devrilmiş prezidentin toxunulmazlığını ləğv edib

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