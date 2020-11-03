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Парламент Перу инициировал начало процедуры импичмента президента

Парламент Перу инициировал начало процедуры импичмента президента Конгресс Республики Перу (однопалатный парламент) в понедельник вечером проголосовал за начало процедуры импичмента президента страны Мартина Вискарры.
Другие страны
3 ноября 2020 г. 06:38
Парламент Перу инициировал начало процедуры импичмента президента

Конгресс Республики Перу (однопалатный парламент) в понедельник вечером проголосовал за начало процедуры импичмента президента страны Мартина Вискарры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в аккаунте законодательного органа в Twitter.

"На виртуальном заседании принято ходатайство ..., объявляющее президента Республики Мартина Вискарру Корнехо морально недееспособным в соответствии со статьей 113 Конституции", - говорится в публикации. Как уточняется, начало обсуждения вопроса об отстранении главы государства и голосование назначены на 10:00 (19:00 бакинское время) 9 ноября. Решение поддержали 60 законодателей, 40 высказались против и 18 воздержались.

Отметим, что это уже вторая за последние месяцы попытка снять Вискарру с должности. В сентябре депутаты, инициировавшие начало процедуры из-за подозрений относительно того, что он "препятствовал уголовному и парламентскому расследованию дела о певце Ричарде Свинге", впоследствии выступили в поддержку главы государства. Тогда проверку просили начать из-за подозрений, что Министерство культуры Перу заключило контракт с исполнителем, настоящее имя которого Ричард Сиснерос, нарушив действующие нормы. Резолюция о запуске процесса импичмента была внесена после того, как были обнародованы аудиозаписи, на которых Вискарра, в частности, признает, что встречался с Сиснеросом, хотя публично отрицал это.

На этот раз речь идет об обвинении в коррупции во время пребывания на посту губернатора департамента Мокегуа (2011-2014 годы ред.). В частности, ему вменяется получение взятки в размере 2,3 млн новых перуанских солей (свыше 630 тыс. долларов США по текущему курсу) при строительстве местной больницы и еще одного объекта инфраструктуры. Вискарра категорически отвергает обвинения, основанные на показаниях сотрудничающих со следствием предпринимателей.

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