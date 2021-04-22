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Парламент Папуа - Новой Гвинеи приостановил работу

Парламент Папуа - Новой Гвинеи приостановил работу Парламент Папуа - Новой Гвинеи приостановил свою работу до середины августа из-за неконтролируемого распространения коронавируса в стране.
Другие страны
22 апреля 2021 г. 08:59
Парламент Папуа - Новой Гвинеи приостановил работу

Парламент Папуа - Новой Гвинеи приостановил свою работу до середины августа из-за неконтролируемого распространения коронавируса в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщает радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, новогвинейский парламент объявил перерыв почти на четыре месяца из-за масштабной вспышки коронавируса, охватившей страну. Как отметил его спикер Джоб Помат, не менее 25% сотрудников парламента инфицированы, что подтверждается результатами выборочного тестирования, проведенного накануне. Есть заразившиеся и среди депутатов. Государственный инспектор по вопросам пандемии Дэвид Мэннинг рекомендовал всем депутатам и сотрудникам парламента пройти диагностическое тестирование и принять меры к самоизоляции на как минимум 14 дней.

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