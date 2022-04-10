Парламент Пакистана проведет голосование по выбору нового премьера

Парламент Пакистана проведет 11 апреля голосование по выбору нового премьер-министра страны.

Парламент Пакистана проведет 11 апреля голосование по выбору нового премьер-министра страны.

Как передает Report, об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на исполняющего обязанности спикера Аяза Садика.

Садик заявил, что кандидаты на пост премьера должны подать документы до 14:00 воскресенья (13:00 - бакинское время). Он подчеркнул, что сессия парламента, на которой пройдут выборы нового главы правительства, состоится в понедельник.

Ранее пакистанский парламент вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Незадолго до голосования спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку, объяснив свое решение тем, что "не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Хана".