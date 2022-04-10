Парламент Пакистана проголосовал за вотум недоверия премьер-министру

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Пакистана проголосовало в ночь на воскресенье за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Пакистана проголосовало в ночь на воскресенье за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Geo TV .

По этой информации, за вотум недоверия проголосовали 174 депутата, что составляет большинство членов нижней палаты парламента.

Всего нижняя палата насчитывает 342 депутата. Таким образом, Имран Хан потерял пост премьер-министра Пакистана. По мнению местных обозревателей, новым премьер-министром может стать Шахбаз Шариф, лидер партии Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) и младший брат известного политика Наваза Шарифа, который трижды был премьер-министром Пакистана.