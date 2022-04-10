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Парламент Пакистана проголосовал за вотум недоверия премьер-министру

Парламент Пакистана проголосовал за вотум недоверия премьер-министру Национальное собрание (нижняя палата парламента) Пакистана проголосовало в ночь на воскресенье за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану.
Другие страны
10 апреля 2022 г. 00:09
Парламент Пакистана проголосовал за вотум недоверия премьер-министру

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Пакистана проголосовало в ночь на воскресенье за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Geo TV.

По этой информации, за вотум недоверия проголосовали 174 депутата, что составляет большинство членов нижней палаты парламента.

Всего нижняя палата насчитывает 342 депутата. Таким образом, Имран Хан потерял пост премьер-министра Пакистана. По мнению местных обозревателей, новым премьер-министром может стать Шахбаз Шариф, лидер партии Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) и младший брат известного политика Наваза Шарифа, который трижды был премьер-министром Пакистана.

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