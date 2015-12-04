​Парламент Германии одобрил миссию бундесвера против ИГ в Сирии

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Парламент Германии (Бундестаг) одобрил миссию бундесвера по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, "за" проголосовали 445 парламентариев из 598, "против" — 146, семь депутатов при голосовании воздержались.

Теперь это решение должен утвердить Бундесрат — собрание представителей 16 федеральных земель Германии.

Предполагается, что миссия продлится до 31 декабря 2016 года, ее стоимость составит около 134 миллионов евро, мандат подразумевает участие до 1,2 тысячи военнослужащих.