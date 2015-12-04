​Парламент Германии одобрил миссию бундесвера против ИГ в Сирии

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Парламент Германии (Бундестаг) одобрил миссию бундесвера по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, "за" проголосовали 445 парламентариев из 598, "против" — 146, семь депутатов при голосовании воздержались.
Теперь это решение должен утвердить Бундесрат — собрание представителей 16 федеральных земель Германии.
Предполагается, что миссия продлится до 31 декабря 2016 года, ее стоимость составит около 134 миллионов евро, мандат подразумевает участие до 1,2 тысячи военнослужащих.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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