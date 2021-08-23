Парламент Новой Зеландии приостановил работу из-за карантина

Парламент Новой Зеландии приостанавливает работу на одну неделю из-за действующего в стране карантина. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила сегодня премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Парламент Новой Зеландии приостанавливает работу на одну неделю из-за действующего в стране карантина. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила сегодня премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Ранее в тот же день она объявила о продлении локдауна до 27 августа из-за распространения коронавируса в виде штамма "дельта" по всей стране и до конца месяца в крупнейшем городе страны Окленде.

По ее словам, министры ее кабинета смогут появляться виртуально перед соответствующими комиссиями парламента. Премьер-министр подчеркнула, что нарушение работы парламента в Новой Зеландии минимально по сравнению с другими странами.

Ардерн заявила, что во время локдауна люди не должны покидать своих домов, им разрешено выйти на свежий воздух только раз в день.