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Парламент Норвегии рассмотрит ответ кабмина по назначению Столтенберга главой ЦБ

Парламент Норвегии рассмотрит ответ кабмина по назначению Столтенберга главой ЦБ Контрольный комитет парламента Норвегии в пятницу проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит ответ правительства на письмо депутатов с вопросами о назначении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга главой Центробанка страны.
Другие страны
16 февраля 2022 г. 08:44
Парламент Норвегии рассмотрит ответ кабмина по назначению Столтенберга главой ЦБ

Контрольный комитет парламента Норвегии в пятницу проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит ответ правительства на письмо депутатов с вопросами о назначении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга главой Центробанка страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник вечером Норвежское телеграфное бюро.

"Могу подтвердить, что мы получили ответы от канцелярии премьер-министра и Минфина по вопросу о назначении Столтенберга. В пятницу я созываю внеочередное заседание, чтобы обсудить следующий шаг", - сказал агентству глава комитета Петер Фрёлих.

Отметим, что письмо на прошлой неделе было направлено главе Минфина Трюгве Слагсволлю Ведуму и премьер-министру Йонасу Гару Стёре и содержало 21 вопрос по процессу назначения и его прозрачности.

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