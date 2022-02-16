Парламент Норвегии рассмотрит ответ кабмина по назначению Столтенберга главой ЦБ

Контрольный комитет парламента Норвегии в пятницу проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит ответ правительства на письмо депутатов с вопросами о назначении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга главой Центробанка страны.
"Могу подтвердить, что мы получили ответы от канцелярии премьер-министра и Минфина по вопросу о назначении Столтенберга. В пятницу я созываю внеочередное заседание, чтобы обсудить следующий шаг", - сказал агентству глава комитета Петер Фрёлих.
Отметим, что письмо на прошлой неделе было направлено главе Минфина Трюгве Слагсволлю Ведуму и премьер-министру Йонасу Гару Стёре и содержало 21 вопрос по процессу назначения и его прозрачности.