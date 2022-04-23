В Нигере принят законопроект, разрешающий размещение иностранных войск в стране

Парламент Нигера принял законопроект, разрешающий размещение иностранных войск в стране.

Парламент Нигера принял законопроект, разрешающий размещение иностранных войск в стране.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в повестку дня парламента в рамках борьбы с терроризмом вошел законопроект, разрешающий развертывание в стране иностранных военных операций, в том числе французской операции "Бархан" и оперативной группы "Такуба", состоящей из военнослужащих ЕС.

Перед голосованием оппозиционные партии выступили против законопроекта, утверждая, что прибытие иностранных солдат в страну представляет угрозу национальному суверенитету.

Законопроект был принят 131 голосом "за", "против" проголосовали 31 депутатов.

Таким образом, стало ясно, что оперативные группы "Бархан" и "Такуба", которые через несколько месяцев будут полностью выведены из Мали, будет переброшены в Нигер.

Президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом ЕС-Африка, прошедшем в Брюсселе 17-18 февраля, объявил о планах вывести в течение 4-6 месяцев французских солдат из Мали.

Правительство Мали приказало французским войскам незамедлительно покинуть страну.

На территории Мали в рамках операции «Бархан» было размещено 2 400, а операции "Такуба" - 900 французских военных.