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Парламент Нидерландов поддержал проведение досрочных выборов

Парламент Нидерландов поддержал проведение досрочных выборов Большинство в парламенте Нидерландов поддерживают проведение досрочных выборов в скором времени.
Другие страны
4 июня 2025 г. 18:15
Парламент Нидерландов поддержал проведение досрочных выборов

Большинство в парламенте Нидерландов поддерживают проведение досрочных выборов в скором времени.

Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра королевства Дик Схоф.

"Вариант проведения досрочных выборов получил широкую поддержку в парламенте, - сказал Схоф. - Министр внутренних дел после консультаций с Советом по выборам и муниципалитетами рассмотрит, какие даты подходят для выборов, и представит предложение кабинету министров".

Он добавил, что эта процедура будет проведена как можно скорее.

Ранее телеканал NOS выступил с утверждением, что досрочные парламентские выборы в Нидерландах, вызванные распадом правящей коалиции, скорее всего, пройдут осенью.

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