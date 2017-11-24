Парламент Нидерландов отклонил законопроект о запрете использования символов террористической РПК

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Парламент Нидерландов отклонил законопроект о запрете использования символов террористической группировки РПК.

Как передает Report со ссылкой на Haber7, этот документ представил лидер турецкой партии DENK в Нидерландах, депутат Тунахан Кузу.

Парламент Нидерландов не признал и независимость Палестины.

Отметим, что на выборах в парламент Нидерландов 15 марта в этом году избрано 3 депутата-турка. В настоящее время созданная депутатами-турками партия DENK представлена в парламенте 5 депутатами. Эту партию создали выдворенные из Лейбористкой парии Нидерландов Тунахан Кузу и Сельджуг Озтюрк. Партия DENK была учреждена 9 февраля 2015 года. Эта политическая организация защищает в основном права нацменьшинств в Королевстве. На фламандском языке слово "DENK" переводится как "Думай". Тунахан Кузу и Сельджуг Озтюрк были удалены из рядов Лейбористкой партии из-за того, что 14 ноября 2014 года не проголосовали за политику интеграции партии.