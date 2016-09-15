Парламент Нидерландов обяжет граждан становиться после смерти донорами органов

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Палата представителей парламента Нидерландов проголосовала за пакет законов, который в случае одобрения Сенатом и королем введет всеобщее посмертное донорство органов. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, из 150 депутатов парламента за законопроект проголосовали 75 человек, против - 74 человека, один депутат не явился на заседание.

Инициаторы законопроекта, партия "Демократы-66", рассчитывают, что нововведение поможет получить больше органов для трансплантации. По их словам, в стране ежегодно умирают до 150 человек, которые могли бы выжить при своевременной пересадке.

В марте 2012 года подобный закон был принят в Эквадоре и Уругвае. Все жители страны старше 18 лет автоматически стали посмертными донорами органов.