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Парламент Монголии отправил в отставку премьер-министра

Парламент Монголии отправил в отставку премьер-министра Великий государственный хурал (парламент) Монголии после тайного голосования принял постановление об отставке премьер-министра страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, который продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового главы правительства.
Другие страны
3 июня 2025 г. 06:37
Парламент Монголии отправил в отставку премьер-министра

Великий государственный хурал (парламент) Монголии после тайного голосования принял постановление об отставке премьер-министра страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, который продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового главы правительства.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба парламента.

"По закону о регламенте сессии парламента Монголии за вотум доверия премьер-министру должны были выступить большинство депутатов, а именно 64 человека. Поскольку тайным голосованием вотум доверия не был одобрен большинством парламентариев, принято постановление о рассмотрении вопроса об отставке главы правительства", - сообщил парламентский пресс-центр.

По его информации, спикер парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан поручил ушедшему в отставку премьер-министру исполнять свои обязанности до назначения нового руководителя кабинета министров.

По закону новый глава монгольского правительства должен быть назначен в течение 30 дней.

В последние дни на центральной площади Улан-Батора проходят мирные пикеты. На одном из них от премьера требуют уйти в отставку и объяснить высокие траты его 22-летнего сына на подарки невесте, которая опубликовала в соцсетях снимки кольца с бриллиантом, автомобиля и брендовой сумки стоимостью несколько тысяч долларов.

Это вызвало критику общественности, которая стала требовать доказательств высоких доходов сына главы правительства. Еще один пикет имеет отношение к принятому парламентом Монголии в 2024 году закону о Фонде национального благосостояния, который должен обеспечить равный доход от природных богатств страны для всех граждан. Протестующие защищают премьер-министра и требуют увеличить средства ФНБ за счет национализации крупнейших стратегических месторождений.

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