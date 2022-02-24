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Парламент Молдовы ввел режим ЧП на 60 дней из-за ситуации в Украине

Парламент Молдовы ввел режим ЧП на 60 дней из-за ситуации в Украине Парламент Молдовы ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней в связи с событиями в Украине.
Другие страны
24 февраля 2022 г. 23:35
Парламент Молдовы ввел режим ЧП на 60 дней из-за ситуации в Украине

Парламент Молдовы ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней в связи с событиями в Украине.

Как передает Report, такое постановление было принято на экстренном заседании, трансляцию которого вела пресс-служба законодательного органа.

"Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова начиная с 24 февраля 2022 года сроком на 60 дней", - зачитала проект решения в своем выступлении перед депутатами премьер-министр Наталья Гаврилица. Документ был одобрен единогласно, констатировал председатель законодательного органа Игорь Гросу.

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Версия на азербайджанском языке Moldovada 60 günlük fövqəladə vəziyyət elan edilib

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