Парламент Молдовы рассмотрит продление режима чрезвычайного положения еще на 60 дней

Парламент Молдовы на заседании 31 июля рассмотрит инициативу Кабинета министров о продлении в стране режима чрезвычайного положения еще на 60 дней.

Парламент Молдовы на заседании 31 июля рассмотрит инициативу Кабинета министров о продлении в стране режима чрезвычайного положения еще на 60 дней.

Как передает Report , об этом сообщает издание tv8.md.

Отмечается, что подобные меры связаны с продолжающейся войной РФ против Украины.

Заседание депутатов станет последним в весенне-летней сессии.

В правительстве Молдовы объяснили необходимость продления ЧП сохраняющимися рисками для национальной безопасности страны.

Как говорится в документе относительно инициативы, Молдова "по-прежнему подвержена гибридной войне, продвижению ложной информации, манипуляции в военных целях и межэтническом насилии".

"В то же время война в Украине может помешать поставкам в Молдову природного газа и электроэнергии", - идет речь в документе.