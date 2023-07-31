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Парламент Молдовы рассмотрит продление режима чрезвычайного положения еще на 60 дней

Парламент Молдовы рассмотрит продление режима чрезвычайного положения еще на 60 дней Парламент Молдовы на заседании 31 июля рассмотрит инициативу Кабинета министров о продлении в стране режима чрезвычайного положения еще на 60 дней.
Другие страны
31 июля 2023 г. 06:07
Парламент Молдовы рассмотрит продление режима чрезвычайного положения еще на 60 дней

Парламент Молдовы на заседании 31 июля рассмотрит инициативу Кабинета министров о продлении в стране режима чрезвычайного положения еще на 60 дней.

Как передает Report, об этом сообщает издание tv8.md.

Отмечается, что подобные меры связаны с продолжающейся войной РФ против Украины.

Заседание депутатов станет последним в весенне-летней сессии.

В правительстве Молдовы объяснили необходимость продления ЧП сохраняющимися рисками для национальной безопасности страны.

Как говорится в документе относительно инициативы, Молдова "по-прежнему подвержена гибридной войне, продвижению ложной информации, манипуляции в военных целях и межэтническом насилии".

"В то же время война в Украине может помешать поставкам в Молдову природного газа и электроэнергии", - идет речь в документе.

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