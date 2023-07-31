Парламент Молдовы рассмотрит продление режима чрезвычайного положения еще на 60 дней

Парламент Молдовы на заседании 31 июля рассмотрит инициативу Кабинета министров о продлении в стране режима чрезвычайного положения еще на 60 дней.
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Отмечается, что подобные меры связаны с продолжающейся войной РФ против Украины.
Заседание депутатов станет последним в весенне-летней сессии.
В правительстве Молдовы объяснили необходимость продления ЧП сохраняющимися рисками для национальной безопасности страны.
Как говорится в документе относительно инициативы, Молдова "по-прежнему подвержена гибридной войне, продвижению ложной информации, манипуляции в военных целях и межэтническом насилии".
"В то же время война в Украине может помешать поставкам в Молдову природного газа и электроэнергии", - идет речь в документе.