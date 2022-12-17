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Парламент Молдовы планирует изменить название государственного языка в законах

Парламент Молдовы планирует изменить название государственного языка в законах Правящая Молдовой Партия действия и солидарности поменяет в законах название государственного языка с молдавского на румынский, которые идентичны.
Другие страны
17 декабря 2022 г. 17:30
Парламент Молдовы планирует изменить название государственного языка в законах

Правящая партия Молдовы "Партия действия и солидарности" поменяет в законах название государственного языка с молдавского на румынский, которые идентичны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил ее председатель Игорь Гросу в интервью телеканалу Moldova-1.

"Если мы не можем вмешиваться в конституцию, то поменять синтагму в законах нам под силу. Сейчас идут такие дискуссии, но до конца этого года мы не успеем. К тому же такое значимое, символичные решение необходимо приурочить к какому-то событию", - объяснил Гросу. При этом не согласился с мнением ряда юристов о возможности внесения поправок в основной закон без конституционного большинства.

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