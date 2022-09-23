Парламент Молдовы не поддержал отставку правительства Гаврилицы

Большинство депутатов парламента Молдовы не поддержали вотум недоверия правительству Натальи Гаврилицы, инициированный оппозиционным Блоком коммунистов и социалистов.

Большинство депутатов парламента Молдовы не поддержали вотум недоверия правительству Натальи Гаврилицы, инициированный оппозиционным Блоком коммунистов и социалистов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за высказались 30 из 75 депутатов, присутствовавших на заседании в четверг.

"Вотум недоверия не набрал необходимого количества голосов, вотум провалился. Правительство пользуется поддержкой парламента", - сообщил вице-председатель законодательного органа Михай Попшой.

Добивающиеся отставки правительства депутаты считают, что этот кабинет потерял поддержку граждан и легитимность. Оппозиция возложила на Гаврилицу ответственность за экономический кризис, высокую инфляцию и падение уровня жизни в стране.

Гаврилица, со своей стороны, обвинила оппозицию в популизме и отсутствии профессионализма. Она отметила, что кабинет работает в условиях чрезвычайной ситуации, которая была объявлена на фоне ситуации в Украине и энергетического кризиса. Свою речь она начала с призыва почтить память погибших в военных действиях в Украине минутой молчания.