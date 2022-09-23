О нас

Парламент Молдовы не поддержал отставку правительства Гаврилицы

Парламент Молдовы не поддержал отставку правительства Гаврилицы Большинство депутатов парламента Молдовы не поддержали вотум недоверия правительству Натальи Гаврилицы, инициированный оппозиционным Блоком коммунистов и социалистов.
Другие страны
23 сентября 2022 г. 04:48
Парламент Молдовы не поддержал отставку правительства Гаврилицы

Большинство депутатов парламента Молдовы не поддержали вотум недоверия правительству Натальи Гаврилицы, инициированный оппозиционным Блоком коммунистов и социалистов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за высказались 30 из 75 депутатов, присутствовавших на заседании в четверг.

"Вотум недоверия не набрал необходимого количества голосов, вотум провалился. Правительство пользуется поддержкой парламента", - сообщил вице-председатель законодательного органа Михай Попшой.

Добивающиеся отставки правительства депутаты считают, что этот кабинет потерял поддержку граждан и легитимность. Оппозиция возложила на Гаврилицу ответственность за экономический кризис, высокую инфляцию и падение уровня жизни в стране.

Гаврилица, со своей стороны, обвинила оппозицию в популизме и отсутствии профессионализма. Она отметила, что кабинет работает в условиях чрезвычайной ситуации, которая была объявлена на фоне ситуации в Украине и энергетического кризиса. Свою речь она начала с призыва почтить память погибших в военных действиях в Украине минутой молчания.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Moldova parlamenti Qavrilitsa hökumətinin istefasını dəstəkləməyib

Другие новости из категории

Зеленский обратился к россиянам: Протестуйте или сдавайтесь в плен
Зеленский обратился к россиянам: Протестуйте или сдавайтесь в плен
23 сентября 2022 г. 03:57
В Монтенегро парламент запустил процедуру отставки президента Джукановича
В Монтенегро парламент запустил процедуру отставки президента Джукановича
23 сентября 2022 г. 02:34
Байден выдвинул кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в России
Байден выдвинул кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в России
23 сентября 2022 г. 00:16
ЕС готовит пакет новых экономических санкций против России
ЕС готовит пакет новых экономических санкций против России
22 сентября 2022 г. 23:26
В Аргентине произошел взрыв на НПЗ, есть погибшие
В Аргентине произошел взрыв на НПЗ, есть погибшие
22 сентября 2022 г. 20:58
Китай призвал Москву и Киев возобновить диалог без предварительных условий
Китай призвал Москву и Киев возобновить диалог без предварительных условий
22 сентября 2022 г. 20:25
Япония с 11 октября снимает ограничения на въезд в страну
Япония с 11 октября снимает ограничения на въезд в страну
22 сентября 2022 г. 19:30
США ввели санкции против полиции нравов Ирана
США ввели санкции против полиции нравов Ирана
22 сентября 2022 г. 19:19
Страховые компании Франции выплатят в 2022 году вследствие засухи до 2,4 млрд евро
Страховые компании Франции выплатят в 2022 году вследствие засухи до 2,4 млрд евро
22 сентября 2022 г. 19:08
Генсек ООН не видит признаков завершения конфликта в Украине
Генсек ООН не видит признаков завершения конфликта в Украине
22 сентября 2022 г. 18:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi