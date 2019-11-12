Парламент Молдовы проголосовал за отставку правительства

Парламент Молдовы выразил вотум недоверия правительству Майи Санду, которое было сформировано проевропейским блоком Acum ("Сейчас").

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такое решение принято на заседании законодательного органа.

"Вотум недоверия был одобрен 63 голосами присутствующих депутатов (из 101 - ред.)", - сообщила председатель законодательного органа Зинаида Гречаный.

Отмечается, что отставку, которая была инициирована фракцией Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), поддержали депутаты оппозиционной Демократической партии Молдовы.