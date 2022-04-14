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Парламент Молдовы утвердил поправки о запрете георгиевской ленты

Парламент Молдовы утвердил поправки о запрете георгиевской ленты Парламент Молдовы ввел штрафы за демонстрацию георгиевской ленты.
Другие страны
14 апреля 2022 г. 16:07
Парламент Молдовы утвердил поправки о запрете георгиевской ленты

Парламент Молдовы ввел штрафы за демонстрацию георгиевской ленты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, поправки в кодекс о правонарушениях были утверждены на заседании в четверг в третьем чтении депутатами проевропейской Партии действия и солидарности.

"Проект закона №15 от 20.01.2022 года о поправках в кодекс о правонарушениях был утвержден 53 голосами в окончательном чтении", - констатировал председатель парламента Игорь Гросу на заседании, которое транслировала на своей странице в Facebook пресс-служба парламента.

Фракция оппозиционного Блока коммунистов и социалистов покинула зал заседаний в знак протеста. "В каждой семье есть ветераны. Мне очень стыдно, что такое здесь происходит. Я не знаю, как реагировать", - сказал лидер Партии коммунистов Республики Молдова, экс-президент страны Владимир Воронин. После этого оппозиционеры попытались заблокировать трибуну.

Запрет на георгиевскую ленту на прошлой неделе был внесен депутатами ПДС в большой список изменений, который утверждался уже во втором чтении. В четверг юридическая комиссия парламента все же приняла решение утвердить поправки в третьем чтении.

Согласно документу, запрещается использование флагов и лент (черно-оранжевая двухцветная лента), а также букв и символов, ассоциирующихся с военными действиями. Авторы изменений пояснили, что запрет не касается наградных планок и лент орденов.

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Версия на английском языке Moldova parliament bans ribbon of St George
Версия на азербайджанском языке Moldovada "Georgiyev lenti"ni nümayiş etdirənlər cəzalanacaq

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