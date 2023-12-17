Парламент Молдовы принял закон о национализации месторождений нефти и газа

Парламент Молдовы принял решение взять под контроль месторождения нефти на юге страны.

Парламент Молдовы принял решение взять под контроль месторождения нефти на юге страны.

Как передает Report , согласно законопроекту, Кишинев будет контролировать газовые месторождения в селе Викторовка Кантемирского района и нефтяные месторождения в селе Вэлень Кагульского района. Уточняется, что инициатива была одобрена парламентом в двух чтениях.

Решение было принято после того, как истек срок действия лицензии на разработку природных месторождений. Последняя лицензия была выдана в 1995 году американской корпорации Redeco. В 2007 году право на разработку перешло местной компании Valiexchimp.

Ответственность за управление ресурсами возьмет на себя Агентство публичной собственности. Право на разработку будет передано государственной организации "Гидрогеологическая экспедиция Молдовы EHGeoM".