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Парламент Молдовы принял закон о национализации месторождений нефти и газа

Парламент Молдовы принял закон о национализации месторождений нефти и газа Парламент Молдовы принял решение взять под контроль месторождения нефти на юге страны.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 09:32
Парламент Молдовы принял закон о национализации месторождений нефти и газа

Парламент Молдовы принял решение взять под контроль месторождения нефти на юге страны.

Как передает Report, согласно законопроекту, Кишинев будет контролировать газовые месторождения в селе Викторовка Кантемирского района и нефтяные месторождения в селе Вэлень Кагульского района. Уточняется, что инициатива была одобрена парламентом в двух чтениях.

Решение было принято после того, как истек срок действия лицензии на разработку природных месторождений. Последняя лицензия была выдана в 1995 году американской корпорации Redeco. В 2007 году право на разработку перешло местной компании Valiexchimp.

Ответственность за управление ресурсами возьмет на себя Агентство публичной собственности. Право на разработку будет передано государственной организации "Гидрогеологическая экспедиция Молдовы EHGeoM".

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