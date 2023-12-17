Парламент Молдовы принял закон о национализации месторождений нефти и газа

Парламент Молдовы принял решение взять под контроль месторождения нефти на юге страны.
Как передает
Решение было принято после того, как истек срок действия лицензии на разработку природных месторождений. Последняя лицензия была выдана в 1995 году американской корпорации Redeco. В 2007 году право на разработку перешло местной компании Valiexchimp.
Ответственность за управление ресурсами возьмет на себя Агентство публичной собственности. Право на разработку будет передано государственной организации "Гидрогеологическая экспедиция Молдовы EHGeoM".