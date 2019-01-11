Парламент Македонии утвердил переименование страны

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Депутаты собрания (парламента) Македонии утвердили закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, поправки предполагают добавление слова "Северная" перед названием "Македония" по всему тексту, изменение преамбулы конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей.

"За проголосовал 81 человек, все четыре поправки к конституции приняты", — объявил спикер парламента Талат Джафери. Четыре поправки к конституции страны депутаты по очереди принимали в полупустом зале.

Депутаты крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ бойкотировали заседания и проводили митинги протеста перед зданием собрания в центре Скопье.

Утвержденный парламентом закон для вступления в силу должен подписать президент Македонии Георге Иванов, который ранее сообщил, что отказывается это сделать.