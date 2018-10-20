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    Парламент Македонии согласился изменить название страны

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Парламент Македонии в пятницу высказался за внесение поправки к конституции об изменении названия страны на новое - Республика Северная Македония, как предусматривает договор, заключенный с Грецией. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

    Из 120 депутатов законодательного органа за принятие этой поправки проголосовали 80. Реализация соглашения с Грецией о смене названия страны призвана открыть Македонии путь к вступлению в ЕС и НАТО. Против принятия поправки об изменении названия страны выступала македонская оппозиция.

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