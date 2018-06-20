Парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании страны

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Парламент Македонии завершил процесс ратификации договоренности с Грецией о переименовании Македонии, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Члены парламента Македонии одобрили законопроект, согласно которому Македония получит название Республика Северная Македония, 69-ю голосами из 120. Основная оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ бойкотировала заседание.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил членам парламента, что Скопье и Афинам удалось достигнуть "достойной и приемлемой" для обеих стран договоренности.

Теперь в Македонии должен состояться референдум, на котором граждане смогут проголосовать в поддержку или против соглашения с Афинами. Его проведение запланировано на осень.

Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название Республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.

Урегулирование данного вопроса считается принципиально важным для будущего Македонии. Предполагается, что после его вступления в силу греческая сторона перестанет блокировать процесс присоединения Македонии к таким объединениям как ЕС и НАТО.