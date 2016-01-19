Парламент Македонии проголосовал за самороспуск и досрочные выборы

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Парламент Македонии большинством голосов принял отставку премьера страны Николы Груевского и решение о самороспуске, которое вступит в силу 24 февраля. О решении было объявлено по итогам парламентского заседания в Скопье вечером в понедельник, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"(Правящая партия) ВМРО-ДПМНЕ и (партия этнических албанцев) ДУИ подали письменное заявление с требованием о самороспуске Собрания,… решение вступит в силу 24 февраля. Досрочные парламентские выборы пройдут через 60 дней – 24 апреля", - сообщает телеканал a1on.mk.

Из 109 присутствовавших на заседании парламента депутатов "за" соответствующее решение проголосовали 72, один - "против", еще шесть воздержались. Тридцать депутатов от оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) покинули зал во время голосования.

Ранее лидер СДСМ и главный оппонент бывшего премьера Груевского — Зоран Заев выступил противником апрельского голосования. По его мнению, за оставшееся время невозможно подготовить парламентские выборы в Македонии с точки зрения непредвзятого освещения кампании в СМИ и проверки избирательных списков. Ранее он неоднократно указывал на тысячи фиктивных зарегистрированных избирателей.