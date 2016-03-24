Парламент Мьянмы утвердил состав нового правительства

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Национальное законодательное собрание (парламент) Мьянмы утвердило состав нового правительства, предложенный избранным президентом Тхином Чжо. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, среди членов кабинета министров - лидер партии Национальная лига за демократию (НЛД) и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.

Как сообщил официальный представитель НЛД Зав Минт Маунг, парламент утвердил кандидатуры 18 министров, включая Аун Сан Су Чжи.

20 марта Национальное законодательное собрание (парламент) Мьянмы одобрило схему нового правительства республики, предложенную избранным президентом Тхином Чжо, сократив его на треть. Число министерств в Мьянме, согласно нововведению, сократится с 36 до 21. Количество же министерских портфелей уменьшится с 32 до 18.



