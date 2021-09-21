Парламент Ливии вынес вотум недоверия правительству Абдель Хамида Дбейбы

Парламент Ливии вынес во вторник вотум недоверия правительству Абдель Хамида Дбейбы.

Парламент Ливии вынес во вторник вотум недоверия правительству Абдель Хамида Дбейбы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал официальный представитель Палаты представителей страны Абдалла Блихак.

"На закрытом заседании в присутствии спикера Акилы Салеха и двух его заместителей из 113 присутствовавших депутатов 89 проголосовали за лишение Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбы вотума доверия", - сказал он.

По информации ливийского телеканала Libya Al Ahrar, уже последовала реакция заседающего в Триполи Высшего государственного совета (ВГС), который фактически представляет собой вторую палату парламента с чисто совещательными полномочиями. Как заявил официальный представитель госсовета Мухаммед бен Абдель Насер, ВГС "отвергает процедуру отзыва доверия кабмину, считая ее недействительной, поскольку она идет вразрез с Конституционной декларацией и политическим соглашением".