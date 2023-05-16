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Парламент Ливии вынес вотум недоверия избранному премьеру Башаге

Парламент Ливии вынес вотум недоверия избранному премьеру Башаге Палата представителей (постоянный парламент) Ливии вынесла во вторник избранному премьеру Фатхе Башаге вотум недоверия.
Другие страны
16 мая 2023 г. 17:00
Парламент Ливии вынес вотум недоверия избранному премьеру Башаге

Палата представителей (постоянный парламент) Ливии вынесла во вторник избранному премьеру Фатхе Башаге вотум недоверия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, парламент инициирует расследование в отношении главы правительства. Как сообщил в комментарии телеканалу Libya Al Ahrar член парламента Джибриль Вахида, Палата представителей собралась во вторник обсудить "неудачи, злоупотребления и невыполнение обещаний" назначенного главы правительства и сформировать комитет для расследования его нарушений. По словам депутата, парламент также планирует "назначить замену [премьер-министру], пока ситуация не прояснится".

Ранее стало известно, что Фатхи Башага направил в Палату представителей письмо, согласно тексту которого он передает полномочия своему заместителю Али аль-Катрани.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, возглавляемый Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и Правительство национального единства под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы, а дата их проведения до сих пор официально не определена.

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