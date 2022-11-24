Парламент Ливана в седьмой раз не смог выбрать президента

Ни один из кандидатов на выборах президента Ливана не смог набрать нужное количество голосов.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, голосование за главу государства проводилось в седьмой раз.
"Ни один из кандидатов в президенты не смог заручиться поддержкой 65 из 128 членов парламента, необходимой для победы. Наибольшее число голосов собрал кандидат от оппозиционных фракций Мишель Муаввад - 42, за независимого кандидата Иссама Халифу отдали голоса 6 депутатов", - сказал спикер ливанского парламента Набих Берри. По словам Берри, 50 депутатов сдали пустые бюллетени.
В Ливане президента избирают депутаты парламента путем голосования. Выборы проводили с 27 сентября. Следующее голосование пройдет 1 декабря.
Срок полномочий президента Ливана Мишеля Ауна завершился 31 октября. Он занимал должность главы государства шесть лет. После ухода с поста, согласно конституции Ливана, функции главы государства временно исполняет переходное правительство во главе с премьер-министром Наджибом Микати.