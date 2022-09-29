Парламент Ливана проголосует по кандидатурам на пост нового главы республики

Заседание парламента Ливана, посвященное выборам нового президента республики, пройдет в сегодня с участием всех фракций и блоков.

Заседание парламента Ливана, посвященное выборам нового президента республики, пройдет в сегодня с участием всех фракций и блоков.

Как передает Report, об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в секретариате Палаты депутатов. "До сих пор ни одна из фракций не заявила, что будет по тем или иным причинам бойкотировать парламентскую сессию", - указал он.

По его словам, основные политические силы не пришли к согласию относительно возможной консенсусной фигуры на пост главы государства, как это было на выборах в 2016 году. "Отсутствие такого кандидата означает, что, скорее всего, потребуется второй тур голосования, когда для победы претенденту необходимо получить поддержку 65 из 128 депутатов", - подчеркнул источник.

Полномочия действующего главы государства Мишеля Ауна заканчиваются 31 октября. Первым о намерении баллотироваться на президентский пост заявил в августе председатель христианской партии "Марада" Сулейман Франжье. В его поддержку выступают спикер парламента Набих Берри и просирийские фракции. Лидер "Марады" является внуком президента Сулеймана Франжье (1910-1992), который находился у власти в 1970-1976 годы.

Второй выдвинула свою кандидатуру бывший посол в Иордании Трейси Шамун - внучка второго после независимости президента республики Камиля Шамуна (1900-1987), правившего в 1952-1958 годы. Клан Шамунов возглавляет прозападную Национально-либеральную партию.

Претендентами на пост президента стали также видная правозащитница Мэй Рихани и бизнесмен Зияд Хайек.