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Парламент Ливана проголосует по кандидатурам на пост нового главы республики

Парламент Ливана проголосует по кандидатурам на пост нового главы республики Заседание парламента Ливана, посвященное выборам нового президента республики, пройдет в сегодня с участием всех фракций и блоков.
Другие страны
29 сентября 2022 г. 05:12
Парламент Ливана проголосует по кандидатурам на пост нового главы республики

Заседание парламента Ливана, посвященное выборам нового президента республики, пройдет в сегодня с участием всех фракций и блоков.

Как передает Report, об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в секретариате Палаты депутатов. "До сих пор ни одна из фракций не заявила, что будет по тем или иным причинам бойкотировать парламентскую сессию", - указал он.

По его словам, основные политические силы не пришли к согласию относительно возможной консенсусной фигуры на пост главы государства, как это было на выборах в 2016 году. "Отсутствие такого кандидата означает, что, скорее всего, потребуется второй тур голосования, когда для победы претенденту необходимо получить поддержку 65 из 128 депутатов", - подчеркнул источник.

Полномочия действующего главы государства Мишеля Ауна заканчиваются 31 октября. Первым о намерении баллотироваться на президентский пост заявил в августе председатель христианской партии "Марада" Сулейман Франжье. В его поддержку выступают спикер парламента Набих Берри и просирийские фракции. Лидер "Марады" является внуком президента Сулеймана Франжье (1910-1992), который находился у власти в 1970-1976 годы.

Второй выдвинула свою кандидатуру бывший посол в Иордании Трейси Шамун - внучка второго после независимости президента республики Камиля Шамуна (1900-1987), правившего в 1952-1958 годы. Клан Шамунов возглавляет прозападную Национально-либеральную партию.

Претендентами на пост президента стали также видная правозащитница Мэй Рихани и бизнесмен Зияд Хайек.

По сведениям газеты An-Nahar, единым кандидатом от оппозиционных фракций может стать в последний момент депутат Мишель Муаввад - сын президента Рене Муаввада (1925-1989), жизнь которого оборвал теракт в Бейруте 22 ноября 1989 года. Муаввад погиб через 17 дней после инаугурации

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