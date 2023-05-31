Парламент Латвии сегодня проведет выборы президента

Сейм Латвии в среду будет выбирать нового президента страны, на соответствующий пост претендуют три кандидата - Улдис Пиленс ("Объединенный список"), Элина Пинто ("Прогрессивные") и глава МИД Эдгар Ринкевич.

Сейм Латвии в среду будет выбирать нового президента страны, на соответствующий пост претендуют три кандидата - Улдис Пиленс ("Объединенный список"), Элина Пинто ("Прогрессивные") и глава МИД Эдгар Ринкевич.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", для избрания президентом Латвии в парламенте кандидату необходимо набрать не менее 51 голоса.

Действующий президент Латвии Эгил Левитс принял решение не баллотироваться на второй срок. Он призвал Пиленса отказаться от участия в выборах. По мнению президента, это позволит нынешней коалиции согласовать единого кандидата на пост президента в интересах государства.

Левитс считает, что при нынешнем политическом составе Сейма единственной реально возможной коалицией, которая может более или менее гарантировать одновременно национальную и западную ориентацию Латвии, является действующая коалиция, состоящая из "Нового Единства", Нацобъединения и "Объединенного списка".