О нас

Парламент Кыргызстана принял законопроект о запрете фильмов для взрослых

Парламент Кыргызстана принял законопроект о запрете фильмов для взрослых Парламент Кыргызстана принял законопроект о запрете фильмов для взрослых
Другие страны
25 июня 2025 г. 10:49
Парламент Кыргызстана принял законопроект о запрете фильмов для взрослых

Парламент Кыргызстана принял законопроект о запрете доступа к сайтам, содержащим контект с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызстана.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

Согласно проекту закона, каждый, кто считает, что контент сайта или страницы сайта содержит элементы порнографического характера, может обратиться в уполномоченный государственный орган.

Сообщается, что Кабмину в случае принятия закона необходимо создать реестр запрещенных интернет-сайтов, доступ к которым будет заблокирован на всей территории республики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана
Президент: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана
24 июня 2025 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi