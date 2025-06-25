Парламент Кыргызстана принял законопроект о запрете фильмов для взрослых

Парламент Кыргызстана принял законопроект о запрете фильмов для взрослых

Парламент Кыргызстана принял законопроект о запрете доступа к сайтам, содержащим контект с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызстана.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

Согласно проекту закона, каждый, кто считает, что контент сайта или страницы сайта содержит элементы порнографического характера, может обратиться в уполномоченный государственный орган.

Сообщается, что Кабмину в случае принятия закона необходимо создать реестр запрещенных интернет-сайтов, доступ к которым будет заблокирован на всей территории республики.