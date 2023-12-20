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Парламент Кыргызстана одобрил частичное изменение рисунка государственного флага

Парламент Кыргызстана одобрил частичное изменение рисунка государственного флага Депутаты парламента Кыргызстана поддержали предложение о частичном изменении рисунка национального флага страны.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 09:15
Парламент Кыргызстана одобрил частичное изменение рисунка государственного флага

Депутаты парламента Кыргызстана поддержали предложение о частичном изменении рисунка национального флага страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

За изменение рисунка государственного флага во втором и третьем чтении проголосовали 59 депутатов, против - 5.

Ранее проект закона поддержал соответствующий комитет парламента Кыргызстана.

Отметим, с инициативой изменения рисунка государственного флага осенью текущего года выступил спикер парламента Нурланбек Шакиев.

В середине декабря президент страны Садыр Жапаров заверил, что именно он предложил спикеру изменить флаг.

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Версия на английском языке Parliament of Kyrgyzstan approves change in national flag
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan bayrağına dəyişiklik edilib

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