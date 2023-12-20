Парламент Кыргызстана одобрил частичное изменение рисунка государственного флага

Депутаты парламента Кыргызстана поддержали предложение о частичном изменении рисунка национального флага страны.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
За изменение рисунка государственного флага во втором и третьем чтении проголосовали 59 депутатов, против - 5.
Ранее проект закона поддержал соответствующий комитет парламента Кыргызстана.
Отметим, с инициативой изменения рисунка государственного флага осенью текущего года выступил спикер парламента Нурланбек Шакиев.
В середине декабря президент страны Садыр Жапаров заверил, что именно он предложил спикеру изменить флаг.